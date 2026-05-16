Александър Василев бе спрян на полуфиналите в Куршумлийска баня

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин отстъпи пред Кристиан Джонов (Германия) с 3:6, 4:6 за 1 час и 36 минути игра.

Василев допусна пробив за 2:3 в първия сет, а след още един брейк в деветия гейм загуби частта с 3:6. Във втория сет българинът навакса изоставане от 1:3 до 3:3, но беше пробит в десетия гейм за крайното 4:6.