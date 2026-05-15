Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите при двойките в Реджо Емилия

Българинът и Аугусти Вирджили не успяха срещу руско-италиански тандем.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Реджо Емилия с награден фонд 30 хиляди долара.

Нестеров и Аугусто Вирджили (Италия) допуснаха обрат и загубиха от Кирил Киватцев (Русия) и Томасо Компанючи (Италия) със 7:6(4), 4:6, 3:10. Срещата продължи 1 час и 23 минути.

Двамата пропиляха аванс от пробив в първия сет, който все пак беше решен в тяхна полза след тайбрек. В него те спечелиха три поредни точки от 4:4 до 7:4 и поведоха в резултата. Втората част беше решена от единствения пробив в третия гейм в полза на Киватцев и Компанючи, което доведе до шампионски тайбрек. В него Нестеров и Вирджили отстъпиха с 3:10 точки и приключиха участието си в турнира.

През миналата седмица Пьотр Нестеров спечели титлата на сингъл на друг турнир в Италия от същата категория.

