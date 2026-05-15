Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Сърбия

Българката тенисистка Юлия Стаматова отпадна в четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка, която е поставена под номер 6, отстъпи на втората в схемата Тян Цзялин (Китай) с 0:6, 5:7 за час и 42 минути на корта.

В надпреварата на двойки българката Мелис Расим и Патриция Джорджана Гойна (Румъния) загубиха също в четвъртфиналната фаза от първите поставени Анастасия Запаринюк (Украйна) и Каат Копес (Белгия) с 4:6, 6:1, 4-10 след час и 26 минути игра.

Така в надпреварата при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF в Куршумлийска Баня всички представителки на България приключиха участието си, докато при мъжете Александър Василев ще се бори за място във финала на сингъл, а Янаки Милев ще играе полуфинал при дуетите.