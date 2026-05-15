Илиян Радулов достигна до финалното каре в Испания

Българският тенисист Илиян Радулов се класира за полуфиналите на единично на турнир на червени кортове във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин се справи с поставения под номер 2 Ориол Рока Батая (Испания) със 7:6(4), 6:3 за два часа игра.

Радулов успя да измъкне равностойния първи сет след тайбрек, спечелен със 7:4 точки. Във втората част, въпреки че Батая пръв реализира брейк, за да поведе с 1:0, българинът веднага върна пробива и добави още един, за да поведе с 5:2 и дори имаше мачбол при 5:3 и сервис на противника си.

В крайна сметка Радулов получи шанс да сервира за победата и се възползва от него по най-добрия начин, за да се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу осмия поставен Серхи Перес Контри (Испания), който отстрани другия българин, достигнал до четвъртфиналите - Иван Иванов.