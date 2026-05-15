БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 00:52 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Запази
премиерът румен радев разпредели ресорите вицепремиерите
Снимка: БТА
Слушай новината

Министър-председателят Румен Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, а също и на държавните агенции "Разузнаване", "Национална сигурност" и "Технически операции".

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за закрила на детето.

Заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на иновациите и дигиталната трансформация, на транспорта и съобщенията, на енергетиката и на околната среда и водите. В ресора на вицепремиера са също Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.

Вицепремиерът Иво Христов ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на туризма, и на младежта и спорта. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция "Архиви" и Държавната агенция за българите в чужбина.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства. В ресора на вицепремиера е също Националният статистически институт.

#премиерът Румен Радев #кабинетът на Румен Радев #вицепремиери

Водещи новини

Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има обгазени хора, включително и журналисти Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има обгазени хора, включително и журналисти
Чете се за: 00:52 мин.
Балкани
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1 Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Разбиха международен канал за контрабанда на цигари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ