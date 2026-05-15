DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите

DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
DARA с песента си "Bangaranga" триумфира снощи на сцената на "Евровизия" и класира страната ни за големия финал в събота. DARA е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс. И след снощното си изпълнение влезе в топ 10 на евентуалните победители според букмейкърите.

Обществената телевизия зае лидерска позиция в българския телевизионен ефир по време на излъчването.

От Виена предават специалните ни пратеници Виктор Борисов и операторът Лъчезар Ораков.

DARA: "Не мога да повярвам. Обичам да съм на сцената и обичам чувството, което изпитах по време на изпълнението. Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. И, знаете ли, не мога да крещя, защото ми трябва гласът за утре и за вдругиден. Но ако можех да крещя. Ще трябва да ме дублирате тук. Хайде, давайте с вашия глас. Бангаранга! Бангаранга! Бях си казала: "Ами, ако не успеем. Но човек никога не знае." Но, да, толкова страхотно беше. И, знаете ли, аз... не знам какво да очаквам. Не очаквам нищо. Просто приемам уроците от Вселената, така като идват, и никога не поставям нещата под въпрос. Опитвам се да не се съмнявам в себе си или в избора на Вселената. Така че не очаквам нищо и когато получа някакъв подарък от съдбата за мен, просто го прегръщам и да, наистина съм благодарна. Мисля, че ние, като българи, трябва да имаме все по-голяма платформа за всички наши изпълнители, композитори, всички в творческите общности. "Евровизия" е точно такава платформа. Затова се надявам, след това, което ви показах, да дойдете в България или да се запознаете с нашите изпълнители, защото те наистина са невероятни."

Българската "Bangaranga" взриви виенската зала "Щадхале". Изпълнението на DARA откри втория полуфинал на "Евровизия" и без проблеми се класира напред. Напред очаквано продължиха и няколко от фаворитите, но най-голям скок в класацията на букмейкърите направи Австралия.

Поп рок звездата Делта Гудръм предизвика фурор с представянето на песента си "Затъмнение", на финала на която се издигна на подиум във въздуха под дъжд от искри.

Напред продължава и датският актьор и певец Сьорен Лунд със своята песен "Преди да си тръгнем".

Автоматично за финала се класираха домакините от Австрия, със свежия химн за клубната парти култура "Танцшайн".

Британците с електропоп синтуейв парчето "Айн, цвай, драй" както и попбаладата на френската изпълнителка Монро. Напред продължи и кипърската песен "Джала" АТМ както и изпълненията на Албания, Чехия, Малта, Норвегия и Украйна.

На финала няма да липсва и метъл с песента на румънската изпълнителка Александра Капитанеску, чийто текст предизвика полемика в румънските медии преди представянето.

Място на финала не намериха 5 държави Армения, Азербайджан, Латвия, Люксембург и Швейцария.

БНТ ще излъчи на живо утре от 22.00 ч. финала на 70-ото издание на песенния конкурс.

