Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
България е на финала на "Евровизия": DARA...
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

DARA излиза под №12 на финала на "Евровизия" утре

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
DARA излиза под №12 на финала на "Евровизия" утре. Това съобщи в студиото на "Денят започва" журналистът Александър Митев, който отразява и работи по много от изданията на конкурса.

"Не е случайно, че режисьорите решиха да открият шоуто вчера с нея. Обикновено се избира най-енергичната песен. Това е окей за полуфинал, но за финал не е добре – там се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Имаме новина от последните часове – Дара ще е 12-та на финала от 25. Не е перфектно, но в сравнение с първия полуфинал, където откри, е доста прилично са я бутнали напред. Има любопитна теория сред феновете, продуцентите се кълнат, че подредбата е изцяло режисьорско решение за по-добро шоу, но феновете вярват, че по-добре представилите се се бутат нагоре, тези, които не са се представили добре на полуфиналите - са съвсем в началото", обясни Митев.

Освен България, на финала на „Евровизия 2026“ в събота се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал.

Александър Митев: "Като видяхме изпълнението на DARA, разбрах какво беше това голямо движение в коефициентите, което се беше случило. Преди два–три дни никой не ни слагаше в топ 10 на финала на конкурса. Най-голямата борса за прогнози (няма да ѝ казваме името) даваше само 25% шанс DARA да влезе в топ 10. След втората генерална репетиция, където гласува журито и хиляди хора гледат, този процент скочи до 50%. А след изпълнението вече беше 65%."

Митев е категоричен, че не само песента има значение на конкурса, всичко се взема предвид - сценично поведение, хореография, заснемане, енергия – всичко това влияе.

"Просто страхотно представяне на DARA", обобщи Митев.

По света
