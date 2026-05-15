4
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, на "Кулата" е спокойно

от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Снимка: БТА/Архив
Гръцките фермери отново заплашиха с протести и блокада на границата. Земеделците от района на Серес обявиха, че днес е възможно да спрат движението през граничния преход "Кулата - Промахон". Какво отново предизвика недоволството им и каква е обстановката на границата?

Към момента преминаването през граничния пункт „Кулата – Промахон“ е напълно спокойно и нормално. Леки и товарни автомобили преминават свободно и в двете посоки.

Проблеми обаче вече има в района на Серес, където преди около час протестиращите са се събрали и са струпали тежка техника, магистралата от Серес към Промахон не е блокирана.

Към момента няма проблеми на „Кулата“. Полицейското присъствие е изключително засилено, за да не се допусне протестиращите фермери да стигнат до граничния пункт, уверяват гръцките власти.

Фермерите се събраха близо до Серес около 10:00 часа, за да решат как ще протестират – ефективно или символично. Стигнало се е до ефективна блокада, но засега само в района на Серес.

Недоволството на гръцките фермери е предизвикано заради неизплатени обезщетения и затруднения в аграрния сектор.

Вижте прякото на Антония Сукалинска.

#Кулата #Серес #гръцки фермери

