Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският му колега Си Дзинпин се е съгласил Китай да не предоставя военно оборудване на Иран. Според представители на Белия дом двамата лидери са се споразумели, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен и че Иран никога не трябва да се сдобива с ядрени оръжия. Според Тръмп Вашингтон и Пекин са се разбрали за "фантастични търговски сделки". Детайлите по тях обаче ще стават известни в следващите дни. Имаше ли пробив и по кои теми?

Тръмп пристигна в Китай със заявка за задълбочаване на отношенията в областта на земеделието, авиацията и изкуствения интелект. Тези теми, както и Тайван, доминираха първата среща на двамата лидери. А целта на втората беше да се изгладят някои различия по международни казуси. Според Си Дзинпин отношенията между Пекин и Вашингтон са най-важните, а според Тръмп - разговорите са били "много положителни".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това беше невероятно посещение, с много хубави резултати. Сключихме някои фантастични сделки, и двете държави. Уредихме въпроси, които други хора не биха могли, и взаимоотношенията ни са много силни."

И президентът Си Дзинпин даде висока оценка за посещението.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Това посещение беше историческо и символично. По време на което - ние положихме основите на едни нови двустранни отношения - конструктивни и стратегически стабилни. Това може да се опише като ключов момент. "

Иран е бил сред темите, които президентите са обсъдили.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имаме много сходни разбирания как това трябва да свърши. Ние не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме протоците да са отворени."

По-рано, в интервю за Фокс Нюз Доналд Тръмп каза, че Си му е заявил, че Пекин няма да доставя военно оборудване на Иран. По думите на американския президент, предстои обсъждането на важни теми и при посещението на Си Дзинпин в Съединените щати, планирано за септември. Според анализатори очакванията от срещата са се оправдали - голяма показност и демонстрация на уважение, но без сериозен пробив по теми като мита и контрол на износа.

