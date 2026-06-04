Силни земетресения бяха регистрирани в Казахстан

Министерството на извънредните ситуации на Казахстан съобщи, че тази вечер е било регистрирано заматресение около 21:22 ч. местно време в района на град Алмати. Според Ройтерс магнитудът е 5,8.

Мрежата от сеизмологични станции на Националния научен център за сеизмологични наблюдения и изследвания към министерството обяви и че по-рано днес в Казахстан е било регистрирано земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер. То е било към 13:15 ч. местно време.

Епицентърът на вечерното земетресение се е намирал на 316 км североизточно от Алмати, на територията на Казахстан. Трусът е бил с дълбочина 30 километра.

Най-високата изчислена интензивност е регистрирана в град Жаркент, Панфиловски район на област Жетъсу, където тя е достигнала 4-та степен. В Алмати изчислената интензивност е била 2-ра степен.