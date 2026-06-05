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След сблъсъка между два трамвая в София: Човешка грешка е причинила инцидента

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Чете се за: 03:15 мин.
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който вчера пострадаха четирима души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“. Пострадалите са били пътници в двете превозни средства. След преглед в УМБАЛСМ „Пирогов“ те са освободени за домашно лечение. Началникът на отдел „Безопасност на движението“ в „Столичен електротранспорт“ Атанас Колев заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни.

Атанас Колев, началникът на отдел „Безопасност на движението“: „Двамата ватмани са пробвани от контролните органи за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни.“

По думите му причината за катастрофата е невнимание на ватмана на трамвай по линия №10.

„Причината е невнимание на водача на трамвая от линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамваят тръгва на ляв завой към бул. „Константин Величков“ в посока Красна поляна. В същото време трамвай по линия 8 се движи към Съдебната палата и се удрят челно“, обясни Колев.

Той беше категоричен, че инцидентът е изцяло по вина на водача.

Атанас Колев, началникът на отдел „Безопасност на движението“: „Изцяло инцидентът е по вина на ватмана. Всеки ватман е длъжен да спазва правилника за движение и изискванията при преминаване през съоръженията на релсовия път.“

Според Колев няма данни за техническа неизправност на трамвая.

Атанас Колев, началникът на отдел „Безопасност на движението“: „Няма техническа неизправност. За мен става дума за отклоняване на вниманието. Колегата обясни, че педалът е блокирал, но след намесата на аварийните екипи трамваят беше прибран на собствен ход“, каза още той.

От „Столичен електротранспорт“ припомниха, че преди дни е имало подобен инцидент в района на Централна гара, отново причинен от грешка при преминаване през стрелка.

„Абсолютно идентичен случай. Отново грешка при преминаване през съоръжението на релсовия път“, посочи Колев.

В дружеството вече са предприети допълнителни мерки за обучение на водачите.

„От два месеца тече курс за опресняване на знанията както по Закона за движение по пътищата, така и по ръководството за работа на ватмана на линия. Основният акцент е именно безопасното преминаване през съоръженията на релсовия път“, допълни началникът на отдел „Безопасност на движението“.

Разследването на инцидента продължава.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

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