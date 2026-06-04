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Сигнали за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Заплаха получихме и на редакционната поща на БНТ

сигнал бомби оживени обществени места софия варна русе
Снимка: БГНЕС/Архив
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Сигнал за взривни устройства на летищата в София, Варна, столична болница, храм във Варна и мост в Русе. Заплахата е изпратена по имейл от Италия.

Получихме я и на редакционната поща на БНТ.

От столичното летище заявиха, че сигналът е получен и там. Задействана е процедурата при такива ситуации. Работата на летището не е спирала. От МВР съобщиха за БНТ, че по случая работи отделът за киберпрестъпления в ГДБОП.

Сигнал за бомба евакуира за кратко Националното училище по изкуствата в Русе. Той е подаден на стара, рядко използвана електронна поща, която не се използва за официална кореспонденция. Веднага е подаден сигнал на телефон 112.

Пристигналият на място полицейски екип е направил оглед на сградата, след което учебните занятия са били възстановени.

#сигнал за бомби #отправени заплахи #болница #храм #летище София

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