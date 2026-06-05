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Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал "Христо Ботев"

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От СДВР провеждат операция срещу наркоразпространението

души задържани акция полицията столичния квартал христо ботев
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Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал "Христо Ботев" при операция срещу наркоразпространението, съобщиха от СДВР. Тя стартира рано тази сутрин. Задържаните са основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества.

И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

Очаква се директорът на Столичната дирекция гл. комисар Любомир Николов да съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати.

#квартал Христо Ботев #СДВР #акция срещу наркоразпространението #задържани

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