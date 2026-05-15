Хулио Веласкес: Фактори извън терена ни лишиха от резултат срещу Лудогорец

Наставникът на Левски Хулио Веласкес изрази недоволството си от съдийските решения в последния мач срещу Лудогорец и подчерта, че неговият тим ще излезе максимално мобилизиран за предстоящото дерби с ЦСКА от Първа лига.

Испанският специалист визира отмененото попадение при загубата с 0:1 на „Герена“, като заяви.

"След мачовете с Лудогорец отношението на момчетата не се е повлияло. Отговорихме по изключителен начин, но фактори, независещи от нас, ни лишиха от равенството. Въпреки това можехме да спечелим мача на един много труден терен“, каза Веласкес.

Той подчерта, че независимо от спечелената титла, отборът няма да подцени Вечното дерби.

"Ще подходим сериозно, както във всички мачове. Излизаме за победа с нашите оръжия. Футболистите са професионалисти и уважават клуба си“, допълни треньорът.

По отношение на съперника Веласкес отбеляза, че очаква различен двубой заради предстоящия финал на „червените“.

"Мачът с ЦСКА е различен. Те имат много варианти в състава и не знам на кои ще разчитат, но знам как ще изглеждат като отбор“, коментира той.

Испанецът обърна внимание и на финансовия фактор в българския футбол.

"Ясно е за всички, че ЦСКА и Лудогорец разполагат с изключителни бюджети. Въпреки това уважавам всички съперници в топ 4“, заяви Веласкес.

Той добави още, че е доволен от представянето на своя състав през сезона и не смята, че моментът е подходящ за разговори относно селекцията, като акцентира върху професионализма и постоянството на играчите си преди последното дерби за кампанията.

