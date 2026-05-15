Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има обгазени хора, включително и журналисти

Земеделски производители от Гърция се опитаха да затворят граничния преход "Кулата-Промахон" пеша. Тежко въоръжени полицай обаче не им позволиха. При сблъсъка между фермери и полиция са били обгазени няколко души, включително телевизионни екипи от Гърция.

До ситуацията се стигна след като фермерите се отправиха към границата с лични автомобили. По време на срещата си по-рано днес протестиращите са заявили, че искат символично да отидат до границата, а не да затварят. Не искали да пречат на туристите.

От полицията обаче са категорични, че селскостопанска техника няма да достигне до граничните пунктове.