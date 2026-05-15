Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Какви са цените по Южното Черноморие на старта на сезона?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:32 мин.
Туроператори изчисляват и разликите за пакети в България, Турция и Гърция

На прага на туристическия сезон ще има ли поскъпване за сянката на плажа. Това лято цените за чадър и шезлонг ще бъдат за пръв път в евро. Туроператори изчисляват и разликите за пакети в България, Турция и Гърция.

Все още цените за плажните принадлежности не са обявени официално в сайта на Министерството на туризма, което се очаква да се случи до края на месеца. Наша проверка по Южното Черноморие показа, че почти всички плажове вече са достигнали максималната цена за чадър и шезлонг, която е заложена по концесионен договор. Това означава, че няма как да очакваме поскъпване това лято. Новото е, че цените ще са превалутирани.

Заради нарастващите разходи обаче концесионерите ще търсят варианти за законно увеличение, например отделно таксуване на шалте или масичка, която да бъде към комплекта с чадър и шезлонг. Средната цена за чадър или шезлонг това лято се очаква да е около 5 евро, като, разбира се, на различните плажове цената варира.

Симеон Цветков, председател на Асоциация за развитие на дейностите по управление на морските плажове: „Плажът в Бургас е с втората най-ниска цена. Има един плаж в България, който мисля, че е 36 стотинки по стари цени, по нови трябва да е 0,18 евро. Тук цената ще бъде 0,60 евро от 1,20 лв. от миналата година, като на въпроса с превалутирането закръгляме в полза на клиента. Общо за комплект при най-скъпите плажове достигаме до 23 евро за пълния комплект.“

Славея Тонева, управител на заведение на плажа: „За момента това, което ние предоставяме на клиентите като цени, са абсолютно поносими, бих казала. Нямаме увеличение спрямо това, което са ни подготвили самите доставчици. Фрапето ни е 3 евро, а 1,99 евро ни е кафето в момента.“

Според стопаните на плажове у нас се запазват едни от най-ниските цени в Европа за сянка на плажа, като дават пример с Гърция и Италия, където цените започват от 20 евро и достигат до 150 в луксозни курорти.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: „Въпреки скъпотията, въпреки повишените цени, ние запазваме нашето конкурентно предимство като съотношение качество – цена. Едноседмична почивка в четиризвезден хотел, за двама човека, ол инклузив, през юли месец, високия сезон, в България е някъде от порядъка на 1600 - 1700 евро. Същият продукт в Турция е с около 200 евро цената е по-висока, а пък за Гърция цената минава 2000 евро.“

Въпреки това браншът във Варна очаква труден сезон заради сложната геополитическа обстановка, нарастването на цените на горивата и отмяната на някои чартърни полети.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#очакванията на хотелиерите #цените по #Южното Черноморие

