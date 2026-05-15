Значителни валежи през почивните дни

В следобедните часове над източната половина от страната ще остане слънчево, но на много места в Западна България ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури ще бъдат по-високи в сравнение с вчера – в повечето райони между 19° и 24°, в София – около 20°, а по морския бряг – от 18° до 20°.

Утре в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Ще духа умерен и силен южен вятър, а максималните температури ще се повишат още и ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 22°. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и Североизточна България. На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевична дейност.

Предупреждение за значителни количества валежи е обявено за събота в западната половина от страната.

В планините също ще духа умерен и силен южен вятър. И там се очакват гръмотевични бури и валежи, по-значителни в масивите от западната половина на страната.

По морския бряг ще бъде ветровито, но предимно слънчево. Там ще завали едва през нощта срещу неделя и главно по северното крайбрежие.

Валежи ще има и в неделя – на повече места в Източна България, временно интензивни и значителни по количество в североизточните райони. Със силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще се понижат, по-съществено в Западна България.

В понеделник и вторник ще бъде ветровито, с променлива облачност и превалявания само в източните и планинските райони. Температурите ще останат без съществена промяна – по-ниски от обичайните за средата на май.