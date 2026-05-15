Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава опасен за работа

Няма значение колко ще струва ремонтът на свлачището край Пампорово, държавата ще направи нужното, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков в рамките на петъчния парламентарен контрол. Той призова темата да не се политизира.

Към момента държавата и Регионалното министерство все още не могат да посочат нито каква ще бъде стойността на ремонта на свлачището край Смолян, нито в какви срокове може да бъде възстановен засегнатият пътен участък. Причината е, че свлачището продължава да бъде активно, а теренът остава опасен за работа. Заради риска екипите все още не могат да извършат първоначалните геодезични обследвания, които са необходими, за да се изготви цялостен инженерно-строителен план за укрепване и възстановяване на трасето.

По отношение на обходния маршрут през Стойките регионалният министър Иван Шишков заяви, че той няма как да поеме целия трафик. По думите му пътят е с едно платно и не позволява разширяване, поради което ще може да се използва основно от живеещите в района.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: „Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия от свлачищния процес участък ще може да бъде определен, след като завършат геотехническите проучвания за изясняване обхвата и динамиката на свлачището. Ще ви кажа, че свлачището все още е активно, както и възможните варианти за укрепването и възстановяването на пътя. След това на базата на предвидените конкретни видове дейности ще определят стойността на ремонтите в участъка.“

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков