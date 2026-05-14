Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на Ролан Гарос

Елизара Янева ще участва в квалификациите на Ролан Гарос.

19-годишната българка е на рекордното за нея 224-о място в световната ранглиста при жените.

Янева имаше ключова роля за промоцията на националния отбор на България в Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп". През миналата седмица тя записа и първата си победа в турнир от календара на WTA.

България ще има трима представители в квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем. Освен Елизара Янева, при жените ще участва и Виктория Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров. В турнира при юношите ще играе Димитър Кисимов.