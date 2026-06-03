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Виктор Марков с победен старт на турнир по тенис в Кайзери

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Виктор Марков
Снимка: БТА
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Българският тенисист Виктор Марков се класира за втория кръг на единично на турнира в Кайзери (Турция). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Марков победи участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Мерт Йоздемир с 6:3, 3:6, 6:3 за два часа и 45 минути на корта.

21-годишният българин стартира силно и спечели три пробива срещу съперника си в откриващия сет, повеждайки в общия резултат. Турчинът обаче изравни след силна втора част, започнала с 4:1 в негова полза. В решителния сет българинът взе аванс от 4:1, но Йоздемир успя да върне пробива преди Марков отново да се възползва от силния си сервис и да затвори срещата.

Българинът се отличи със седем аса срещу само един за съперника, осигурявайки си място в следващата фаза, където ще се изправи срещу шестия в схемата Мерт Тюркер (Турция).

По-късно днес друг български състезател - Динко Динев, който е поставен под номер 7, също ще започне участието си в надпреварата на сингъл срещу „щастливия губещ“ от квалификациите Пьотр Павлак (Полша).

След като вчера Марков и Динев спечелиха мача си на двойки срещу първите поставени Иван Мареро Курбело (Испания) и Пьотр Павлак (Полша), двамата българи продължават към четвъртфиналите и утре ще се изправят срещу победителите от двубоя между руснаците Тимофей Дерепаско/Даниил Степанов и Даниел Филипс (Бермуда)/Богдан Селезнев (Русия).

#Виктор Марков

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