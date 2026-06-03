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Изабела Шиникова продължава на четвъртфиналите при двойките в Казерта

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Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
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Българката и представителката на домакините спечелиха срещу италиански тандем.

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Снимка: БТА
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Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Казерта (Италия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Федерика Сако победиха четвъртите поставени в схемата италианки Анжелика Моратели и Аурора Дзантедески с 6:3, 4:6, 10-7 за час и 32 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един сет, а в решителната трета част Шиникова и Сако водеха почти през цялото време, взеха аванс от 9:5 и затвориха двубоя с третия си мачбол.

В спор за място на полуфиналите двете ще играят срещу Оана Гаврила (Румъния) и Адриен Наги (Унгария).

Вчера Шиникова отпадна в първия кръг на сингъл след загуба от рускинята Анастасия Тихонова с 3:6, 6:7(3).

#Изабела Шиникова

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