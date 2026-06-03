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Арина Сабаленка: Сринах се психически

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Във втория сет имах достатъчно възможности, но се провалих, призна представителката на Беларус след отпадането от "Ролан Гарос".

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Арина Сабаленка призна, че се е сринала психически и е изгубила тотално контрола в мача си от четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Франция срещу Диана Шнайдер. Беларускинята бе на две точки от победата, преди обаче да загуби последните десет гейма на мача.

"Във втория сет имах достатъчно възможности, но се провалих. Тя пое контрола над мача и играеше отлично. Чисто психически не успях да се възстановя от загубения втори сет и това беше голямата ми грешка. Дори не помня последния път, в който съм губила десет поредни гейма. Изпаднах в черна дупка на корта, сринах се психически", каза тя, цитирана от Ройтерс.

Сабаленка добави, че е останала изненадана от факта, че организаторите са оставили покрива на стадиона отворен. Днес вятърът във френската столица бе силен и имаше влияние върху играта.

"Не знам защо го оставиха отворен, когато духаше толкова силен вятър. Не мога обаче да се оплаквам, когато всичко вървеше нормално за мен почти през целия мач. Победата обаче ми се изплъзна. Не бях окей психически и въпреки че печелех, нещо не бе наред в играта ми. Не знам как ме гледаха хората. Съперничката ми играеше по-добре", каза още Сабаленка.

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#Ролан Гарос 2026 #Арина Сабаленка

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