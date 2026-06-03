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Диана Шнайдер елиминира световната номер 1 Арина Сабаленка и е на полуфинал на "Ролан Гарос"

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Рускинята направи впечатляващ обрат и отстрани фаворитката с 3:6, 7:5, 6:0

Снимка: БГНЕС
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Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от Големия шлем.

25-та поставена направи впечатляващ обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в последния четвъртфинал от програмата на "Ролан Гарос" при жените.

Шнайдер се наложи с 3:6, 7:5, 6:0 след 2 часа и 14 минути, въпреки че губеше с 1:4 с два пробива във втория сет, както и с 3:5 гейма. Тя обаче спечели 10 поредни гейма, с които затвори мача и постигна най-значимата победа в кариерата си. Преди днешния ден рускинята имаше само една победа над състезателка от Топ 10 в кариерата си и никога не бе побеждавала водачката в нея.

На полуфиналите Шнайдер ще играе с полската квалификантка Мая Хвалинска, която по-рано днес спечели със 7:6(3), 6:3 срещу друга рускиня - Анна Калинская. В другия полуфинал съпернички са рускинята Мира Андреева и украинката Марта Костюк.

За Сабаленка това бе четвърта поредна година, в която достига до четвъртфиналите на "Ролан Гарос", но беларускинята все още не е печелила турнира.

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#Ролан Гарос 2026 #Диана Шнайдер #Арина Сабаленка

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