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Квалификантката Хвалинска достигна до полуфиналите на "Ролан Гарос"

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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С достигането до финалната четворка в Париж полякинята си гарантира изкачване до Топ 30 в ранглистата на WTA.

Мая Хвалинска
Снимка: БГНЕС
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По-рано по време на турнира Мая Хвалинска се пошегува в интервю на корта: „Честно казано, никой не ме познава.“ След изминалите три седмици на „Ролан Гарос“ това вече със сигурност не е така.

Полската тенисистка победи поставената под №22 Анна Калинская със 7:6(3), 6:3 на централния корт „Филип Шатрие“ и изравни най-доброто постижение на квалификантка в женската схема на Откритото първенство на Франция в Откритата ера.

За последно подобен успех постигна аржентинката Надя Подороска, достигнала до полуфиналите през 2020 година.

Преди началото на тазгодишния турнир 114-ата в световната ранглиста имаше едва две победи на ниво WTA на клей и само един успех в основната схема на турнир от Големия шлем – на Уимбълдън през 2022 година.

Приказното представяне на Хвалинска в Париж продължава, а в спор за място на финала тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между световната №1 Арина Сабаленка и Диана Шнайдер.

С достигането до финалната четворка в Париж полякинята си гарантира изкачване до Топ 30 в ранглистата на WTA.

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#Мая Хвалинска #Ролан Гарос 2026 #Анна Калинская

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