Какво не знаем за сензацията на "Ролан Гарос" Мая Хвалинска

След като се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Франция след победата си над Анна Калинская със 7:6, 6:3, полската квалификантка Мая Хвалинска поднесе поредната сензация на турнира. Подобно на това, което направиха Луис Боасон през 2025 г. (която участва с „уайлд кард“) и Жасмин Паолини година по-рано.

Хвалинска не беше участвала никога до сега в основната схема на "Ролан Гарос" и беше спечелила само един мач от Големия шлем (Уимбълдън 2022 г.).

Ето три неща, които трябва да знаете за сензацията на женския турнир.

Мая Хвалинска си взима почивка от тениса през лятото на 2021 г. и не скрива причините: депресия, причинена от контузии, които са забавили напредъка ѝ в юношеските й изяви.

„Мая беше много талантлива в юношеските си години, тя спечели европейското първенство през 2016 г.“, заяви треньорът ѝ Ярослав Маховски.

„След това бързо достигна Топ 200 и каза: „След шест месеца ще бъда там.“ Но тя трябваше да се справи с проблеми с китката, коляното и лакътя; не усещаше три пръста. След това дойде Ковид пандемията, тя претърпя операция и е трудно да започнеш отначало, когато очакваш същите резултати като преди. И когато не дойдат, не знаеш какво се случва", обясни наставникът.

„В началото беше на корта, но после се почувствах зле и извън него“, заяви Хвалинска.

„Трябваше да се справя с това от 2019 г. и дори не знаех дали ще се върна, защото нещата не вървяха добре. В началото беше наистина трудно просто да изляза от къщата, ситуацията беше наистина лоша. Опитах се да бягам, което не беше точно моето нещо, и да се боксирам, което беше наистина готино“, сподели полякинята.

"След това, след три месеца, реших да опитам отново с тениса. Слязох на корта и си помислих: „Дълбоко в себе си може би бих могла да започна да тренирам отново и да видя какво ще се случи.“ Оттогава вече не съм толкова строга към себе си, не се наказвам и се опитвам да контролирам вътрешния си монолог. Преди, когато пропусках форхенд, започвах да си мисля: „Безполeзна съм“ и когато го повтаряш, става все по-непреодолимо. Сега се опитвам да контролирам мислите си или просто да ги пусна и да се съсредоточа върху дихателните си упражнения", добави тя.

Играта ѝ е пълна с разнообразия.

Човек все още може да се чуди как 24-годишна състезателка, която е спечелила само един мач от Големия шлем и е имала само едно участие в WTA тура тази година (четвъртфинал в Клуж-Напока) се е класирала за полуфиналите на "Ролан Гарос". И то елиминирайки бившата номер 4 в света (Цинвън Чжън), първата си съперничка от Топ 50 (Елизе Мертенс) и бившата полуфиналистка от "Ролан Гарос" Мария Сакари, която не е достигала втората седмица на нито един от последните седемнадесет турнира от Големия шлем.

Невероятно? Но, може би не чак толкова. Възстановявайки здравословното си състояние, високата 1,64 см полска левичарка, която ще пробие в Топ 30, най-накрая успява да стабилизира непредсказуемата си игра.

„Мая е много специална състезателка“, заяви Ярослав Маховски.

„Видях това веднага щом я срещнах за първи път. Защото играеше много бавно, но по свой начин. Това беше интересно, помислих си веднага. Тя играе различно от останалите. Мисля, че това малко липсва в тениса, защото много момичета играят силно и директно. И ако някой може да играе интелигентно, това е чудесно. Мая знае как да разнообразява играта си, което е много обезпокоително за всички останали, защото постоянно трябва да се адаптираш към нейната топка. Понякога високо, дълбоко, с различно завъртане, различен ритъм. Бързо е, бавно...", обобщи той.

Тя черпи вдъхновение от Ига Швьонтек

По време на юношеските си години Хвалинска е част от същото златно поколение полски тенисистки като Ига Швьонтек. Двете тенисистки са много близки и стигнаха заедно до финала на двойки на юношеската надпревара на Australian Open през 2017 г., губейки от двойката Бианка Андреску и Карсън Бранстин.

„Познавам я, откакто бяхме на десет години“, каза Хвалинска пред микрофона на корта, видимо развълнувана след класирането си на полуфиналите.

„Определено имаме дълга история заедно. Тя е страхотна шампионка и огромен източник на вдъхновение за всички нас в Полша. Разбира се, фантастично е да имаш тенисистка като нея в твоето поле на корта", добави Хвалинска.

Възродената полякиня пише история, от тези, които "Ролан Гарос" обича.

На сбъднатия мечтан полуфинал тя ще спори с Диана Шнайдер, която поднесе другата сензация днес, елиминирайки световната №1 Арина Сабаленка с 3:6, 7:5, 6:0, записвайки едва втората си победа над тенисистка от Топ 10. 25-та поставена Шнайдер ще играе също на първия си полуфинал на турнир от Големия шлем и също осъществи една от големите си мечти.

Хвалинска и Шнайдер са играли само един път досега, това се случва на турнира на клей в Истанбул през 2022 г., когато победата е за рускинята.