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В сряда стават известни последните полуфиналисти на „Ролан Гарос“

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Програмата на централния корт започва в 12:00 часа.

Матео Беретини
Снимка: БГНЕС
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Програмата на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ продължава в сряда с още четири интригуващи двубоя, които ще определят останалите полуфиналисти в Париж.

Централният корт „Филип Шатрие“ отново ще бъде сцена на битки както при жените, така и при мъжете. Денят започва в 12:00 часа с двубоя между рускинята Анна Калинская и сензацията от Полша Мая Хвалинска.

След това лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка ще се изправи срещу поставената под №25 Диана Шнайдер. Беларускинята стигна до четвъртфиналите след впечатляваща победа над Наоми Осака и продължава да бъде сред основните фаворитки за титлата.

Третият мач в програмата противопоставя канадеца Феликс Оже-Алиасим и италианеца Флавио Коболи. За двамата това е шанс за нов исторически успех в Париж и място сред най-добрите четирима в турнира.

Вечерната сесия, насрочена не по-рано от 21:15 часа, предлага изцяло италиански сблъсък. Един срещу друг ще застанат Матео Беретини и Матео Арналди. Беретини се завърна впечатляващо в Париж след няколко години, белязани от контузии, докато Арналди вече записа рекордно дълъг път до първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем.

Програма на корт „Филип Шатрие“ – сряда, 3 юни:
Анна Калинская – Мая Хвалинска
Арина Сабаленка – Диана Шнайдер
Феликс Оже-Алиасим – Флавио Коболи
Матео Беретини – Матео Арналди (не преди 21:15 ч.)

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