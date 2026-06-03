Меншик показа нерви от стомана и продължава към върха в Париж

Якуб Меншик продължи впечатляващото си представяне на „Ролан Гарос“ и се класира за първия полуфинал от Големия шлем в кариерата си. 20-годишният чех надделя над бразилската сензация Жоао Фонсека с 6:4, 6:3, 7:6(3) и си осигури място сред четиримата най-добри в Париж.

Сблъсъкът между двама от най-обещаващите млади тенисисти в света оправда очакванията, макар и да предложи различен стил на игра и поведение на корта. Емоционалният Фонсека разчиташе на бурната подкрепа на бразилските фенове, докато Меншик демонстрира спокойствие и зрялост, които в крайна сметка се оказаха решаващи.

Чехът контролираше събитията през първите два сета и не даде нито една възможност за пробив на съперника си. В третата част обаче Фонсека повиши нивото си и поведе с 5:3, като дори разполагаше със сетбол при 5:4. Меншик запази самообладание, измъкна се от трудната ситуация и вкара сета в тайбрек.

Драмата продължи и в 12-ия гейм, когато чехът пропусна цели шест мачбола на сервис на бразилеца. Това обаче не го разколеба и в решаващия тайбрек той показа хладнокръвие, за да приключи срещата след три сета.

„Започнахме малко нервно, а в края имаше невероятни разигравания. В третия сет изоставах с пробиви, но успях да остана концентриран и да се боря до последната точка“, заяви Меншик след победата.

С успеха си той стана първият чешки тенисист, достигнал полуфинал на турнир от Големия шлем от близо десетилетие насам. За последно това направи Томаш Бердих на Уимбълдън през 2017 година.

В спор за място на финала Меншик ще се изправи срещу Александър Зверев. Германецът вече има победа над младия чех през този сезон, след като го победи в три сета на турнира в Мадрид.