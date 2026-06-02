Матео Арналди написа история и прати трети италианец на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"

Матео Арналди продължава приказното си представяне на Откритото първенство на Франция, след като се класира за четвъртфиналите на "Ролан Гарос" след впечатляващ успех над Франсис Тиафо. Италианецът се наложи със 7:6 (5), 6:7 (5), 3:6, 7:6 (3), 6:4 в двубой, продължил близо пет часа и половина.

С победата си 104-ият в световната ранглиста стана третият италианец сред най-добрите осем в Париж. По този начин Италия гарантира свой представител на полуфиналите, тъй като в следващата фаза Арналди ще се изправи срещу сънародника си Матео Беретини, който по-рано елиминира аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Постижението е историческо за италианския тенис, тъй като за първи път трима представители на страната достигат до четвъртфиналите на турнир от Големия шлем. Това се случва въпреки ранното отпадане на световния №1 Яник Синер.

Двубоят срещу Тиафо предложи множество обрати. Американецът бе само на гейм от победата в четвъртия сет, след като сервираше при 5:4, но Арналди показа характер, върна пробива и впоследствие спечели тайбрека, за да вкара срещата в решителна пета част.

Подкрепян бурно от италианските фенове на корт „Сюзан Ленглен“, Арналди демонстрира впечатляваща устойчивост и хладнокръвие в най-важните моменти. Той пропусна два мачбола, но при третата си възможност сложи край на двубоя, след като Тиафо изпрати форхенд в мрежата.

Статистиката също беше на страната на италианеца. Той реализира 18 аса срещу 8 за своя съперник и завърши с 74 печеливши удара, като затвърди отличното си представяне в един от най-паметните мачове на тазгодишния турнир.