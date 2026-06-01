Беретини продължава голямото си завръщане с четвъртфинал в Париж

Докато младите таланти са във фокуса на вниманието на тазгодишния „Ролан Гарос“, Матео Беретини пише своя собствена история в Париж. Италианецът, който през последните години премина през множество контузии и трудни моменти, направи още една важна крачка към завръщането си сред елита на световния тенис.

30-годишният бивш №6 в света се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция след убедителна победа над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 7:6(2), 7:6(6). Това е първото му участие в Париж от 2021 година насам и първо достигане до тази фаза след дългото отсъствие от турнира.

След края на двубоя Беретини не скри емоциите си.

„Тенисът е любовта на живота ми. Ако не беше така, нямаше да съм тук днес“, сподели италианецът пред публиката на корт „Сюзан Ленглен“.

Финалистът от Уимбълдън през 2021 година пропусна последните четири издания на „Ролан Гарос“ заради различни физически проблеми, но през този сезон показва, че е готов отново да бъде фактор на голямата сцена.

„След всички трудности, контузии и тежки моменти успях да се върна още веднъж. Имаше периоди, в които ми беше много трудно да повярвам, че отново ще играя на това ниво. Сега обаче се чувствам отлично“, каза Беретини.

Световният №105 продължава впечатляващото си представяне в Париж, след като в предишния кръг оцеля в петчасова битка срещу Франсиско Комесана, спасявайки два мачбола. Срещу Серундоло той изглеждаше свеж и уверен, превръщайки се в най-ниско ранкирания четвъртфиналист при мъжете на „Ролан Гарос“ от 2007 година насам.

Основното му оръжие отново беше мощният форхенд. Беретини реализира 51 печеливши удара, като 25 от тях дойдоха именно от този удар, а в двата тайбрека демонстрира необходимото хладнокръвие, за да затвори срещата в три сета.

Любопитното е, че Серундоло пристигна в осминафиналите след една от най-големите сензации на турнира, елиминирайки световния №1 Яник Синер. Победата му над италианеца обаче така и не се състоя, а Беретини сложи край на приказката на аржентинеца.

Според него тазгодишната надпревара е по-отворена от всякога.

Следващото препятствие пред Беретини ще бъде победителят от двубоя между американеца Франсис Тиафо и сънародника му Матео Арналди.