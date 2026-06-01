Феликс Оже-Алиасим мечтае за титлата след убедителен успех в осминафиналите

Феликс Оже-Алиасим продължава уверено похода си на „Ролан Гарос“, след като се класира за първия четвъртфинал в кариерата си на френската надпревара. Канадецът не остави шансове на чилиеца Алехандро Табило и стигна до категоричен успех с 6:3, 7:5, 6:1.

Поставеният под №4 в схемата демонстрира най-силната си игра от началото на турнира и за първи път достигна до последните осем в Париж. За 25-годишния тенисист това е още едно историческо постижение, тъй като се превърна в първия представител на Канада, достигал четвъртфиналите и на четирите турнира от Големия шлем.

Оже-Алиасим призна след двубоя, че амбициите му са насочени към нещо много по-голямо от място сред най-добрите осем.

„Целта ми е да стигна възможно най-далеч. Днешният мач се разви по най-добрия възможен начин. Играх на много високо ниво и това беше най-добрият ми тенис от началото на турнира“, коментира канадецът.

Настоящото му представяне е впечатляващо на фона на трудния старт в Париж. Още в първия кръг той беше близо до отпадане, след като изоставаше с 1:4 в решителния пети сет срещу германеца Даниел Алтмайер. След този драматичен обрат канадецът премина през още две четирисетови битки срещу Роман Андрес Буручага и Брандън Накашима, преди да достигне до осминафиналите.

Срещу Табило обаче не остави съмнения в превъзходството си. Чилиецът, който за първи път в кариерата си достигна до тази фаза на турнир от Големия шлем, се опита да окаже съпротива най-вече във втория сет, но в решаващите моменти Оже-Алиасим беше значително по-стабилен. След като поведе с два сета, канадецът доминира напълно и спечели девет от последните десет гейма в срещата.

Двубоят продължи малко повече от два часа, а Оже-Алиасим впечатли със сервиса си, записвайки 17 аса и общо 39 печеливши удара.

В битка за място на полуфиналите той ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който по-рано през деня отстрани американеца Зак Свайда.

След успеха канадецът не скри емоциите си и подчерта специалната връзка, която има с турнира в Париж.