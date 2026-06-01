БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:35 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Феликс Оже-Алиасим мечтае за титлата след убедителен успех в осминафиналите

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

Поставеният под №4 в схемата демонстрира най-силната си игра от началото на турнира.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Феликс Оже-Алиасим продължава уверено похода си на „Ролан Гарос“, след като се класира за първия четвъртфинал в кариерата си на френската надпревара. Канадецът не остави шансове на чилиеца Алехандро Табило и стигна до категоричен успех с 6:3, 7:5, 6:1.

Поставеният под №4 в схемата демонстрира най-силната си игра от началото на турнира и за първи път достигна до последните осем в Париж. За 25-годишния тенисист това е още едно историческо постижение, тъй като се превърна в първия представител на Канада, достигал четвъртфиналите и на четирите турнира от Големия шлем.

Оже-Алиасим призна след двубоя, че амбициите му са насочени към нещо много по-голямо от място сред най-добрите осем.

„Целта ми е да стигна възможно най-далеч. Днешният мач се разви по най-добрия възможен начин. Играх на много високо ниво и това беше най-добрият ми тенис от началото на турнира“, коментира канадецът.

Настоящото му представяне е впечатляващо на фона на трудния старт в Париж. Още в първия кръг той беше близо до отпадане, след като изоставаше с 1:4 в решителния пети сет срещу германеца Даниел Алтмайер. След този драматичен обрат канадецът премина през още две четирисетови битки срещу Роман Андрес Буручага и Брандън Накашима, преди да достигне до осминафиналите.

Срещу Табило обаче не остави съмнения в превъзходството си. Чилиецът, който за първи път в кариерата си достигна до тази фаза на турнир от Големия шлем, се опита да окаже съпротива най-вече във втория сет, но в решаващите моменти Оже-Алиасим беше значително по-стабилен. След като поведе с два сета, канадецът доминира напълно и спечели девет от последните десет гейма в срещата.

Двубоят продължи малко повече от два часа, а Оже-Алиасим впечатли със сервиса си, записвайки 17 аса и общо 39 печеливши удара.

В битка за място на полуфиналите той ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който по-рано през деня отстрани американеца Зак Свайда.

След успеха канадецът не скри емоциите си и подчерта специалната връзка, която има с турнира в Париж.

„Още като дете мечтаех да играя тук. За първи път посетих „Ролан Гарос“, когато бях на 12 или 13 години, и винаги съм си представял подобни моменти. Надявам се да продължа да играя на това ниво и през втората седмица на турнира“, заяви Оже-Алиасим.

Свързани статии:

Беретини продължава голямото си завръщане с четвъртфинал в Париж
Беретини продължава голямото си завръщане с четвъртфинал в Париж
30-годишният тенисист сложи край на серията на Хуан Мануел Серундоло.
Чете се за: 03:07 мин.
Флавио Коболи с първи четвъртфинал на „Ролан Гарос“
Флавио Коболи с първи четвъртфинал на „Ролан Гарос“
Италианецът се справи в 4 сета със Закари Свайда.
Чете се за: 01:15 мин.
#Ролан Гарос 2026 # Феликс Оже-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: ATP

Димитър Кисимов не успя да продължи към третия кръг на сингъл при юношите на "Ролан Гарос"
Димитър Кисимов не успя да продължи към третия кръг на сингъл при юношите на "Ролан Гарос"
Иван Иванов продължава рекордния си престой като лидер в световната ранглиста при юношите Иван Иванов продължава рекордния си престой като лидер в световната ранглиста при юношите
Чете се за: 01:27 мин.
Наоми Осака: Радвам се, че се прибирам да видя дъщеря си Наоми Осака: Радвам се, че се прибирам да видя дъщеря си
Чете се за: 02:25 мин.
Рафа Ходар пише новата испанска приказка на "Ролан Гарос" Рафа Ходар пише новата испанска приказка на "Ролан Гарос"
Чете се за: 05:32 мин.
Матео Арналди написа история и прати трети италианец на четвъртфиналите на "Ролан Гарос" Матео Арналди написа история и прати трети италианец на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
Чете се за: 02:10 мин.
Беретини продължава голямото си завръщане с четвъртфинал в Париж Беретини продължава голямото си завръщане с четвъртфинал в Париж
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ