Флавио Коболи с първи четвъртфинал на „Ролан Гарос“

Италианецът Флавио Коболи продължава силното си представяне на „Ролан Гарос“ и за първи път се класира за четвъртфиналите. Той отстрани сензацията Закари Свайда (САЩ) с 6:2, 6:3, 6:7(3), 7:6(5).

Победителят стартира много силно в първите два сета и срещна трудности след това, но не позволи на световния Nº85 да стигне до обрат.

Коболи пласира повече печеливши удари (57-36) и спечели 70% от точките си на първи сервис (51/73). Втората ракета на Италия реализира седем от 17-те си брейкпойнта (41%), докато Свайда оползотвори три от своите осем възможности за пробив (38%).

Мачът изглеждаше решен, след като в четвъртия сет Коболи натрупа аванс от 5:1. Свайда върна и двата пробива и при 5:4 спаси мачбол.

Наложи се изиграването на нов тайбрек, но този път той премина по-добре за Коболи и световният Nº14 се наложи с 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) след 3 часа и 19 минути на корта.

Следващият опонент на Коболи ще бъде Феликс Оже-Алиасим или Алехандро Табило.