Ходар срещу Зверев на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"

Испанският талант и германският фаворит продължиха напред по различен начин, но и двамата затвърдиха амбициите си за силно представяне в Париж.

александър зверев продължава уверено мечтания трофей париж
Снимка: БГНЕС

Рафаел Ходар и Александър Зверев станаха първите тенисисти, които си осигуриха място на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ при мъжете. Испанският талант и германският фаворит продължиха напред по различен начин, но и двамата затвърдиха амбициите си за силно представяне в Париж.

Едва 19-годишният Ходар сътвори впечатляващ обрат срещу своя по-опитен сънародник Пабло Кареньо Буста. След като загуби първите два сета с 4:6, 4:6, младият испанец намери сили да обърне развоя на срещата и триумфира с 6:1, 6:2, 6:2 след 3 часа и 41 минути игра.

Успехът е още по-значим, тъй като това е дебютно участие на Ходар на Откритото първенство на Франция. С достигането си до четвъртфиналите той се нареди до имена като Рафаел Надал, Карлос Алкарас и Алберто Коста, превръщайки се в едва четвъртия испанец, достигал тази фаза на турнир от Големия шлем преди да навърши 20 години.

Благодарение на силното си представяне в Париж Ходар вече прогресира сериозно в световната ранглиста. След старта на турнира като №29, испанецът вече се изкачва до 21-вата позиция, непосредствено зад Алехандро Давидович Фокина.

На четвъртфиналите младият испанец ще се изправи срещу Александър Зверев. Германецът преодоля нидерландеца Йеспер де Йонг с 7:6(3), 6:4, 6:1 и продължи към следващата фаза без да допусне изненади.

Зверев срещна съпротива единствено в първия сет, когато изостана с 0:3 срещу Де Йонг. Германецът обаче бързо възстанови равновесието, стигна до тайбрек и използва богатия си опит, за да вземе аванс в резултата.

Втората част бе решена от един пробив в десетия гейм, а в третия сет поставеният под номер 3 тенисист наложи пълно превъзходство. Де Йонг, който отпразнува своя 26-и рожден ден, успя да спечели само един гейм в заключителната част и приключи участието си в турнира.

Статистиката също подчерта превъзходството на Зверев. Германецът реализира 43 печеливши удара срещу едва 19 за своя съперник и бе по-ефективен както на първи, така и на втори сервис.

След отпадането на Яник Синер, елиминирането на Новак Джокович и отсъствието на Карлос Алкарас, Зверев остава сред основните претенденти за титлата в Париж, а четвъртфиналният му сблъсък с Ходар обещава да бъде един от най-интересните двубои в турнира.

#Рафаел Ходар #Ролан Гарос 2026 # Александър Зверев

