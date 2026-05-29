Виктория Мбоко направи обрат и достигна третия кръг на "Ролан Гарос“

Виктория Мбоко се класира за третия кръг на „Ролан Гарос“, след като постигна обрат срещу Катержина Синиакова с 5:7, 6:4, 6:2 в двубой, продължил близо три часа.

19-годишната канадка, поставена под номер 9 в схемата, срещна сериозна съпротива от опитната си съперничка, която има редица успехи срещу тенисистки от топ 10. Въпреки загубения първи сет, Мбоко намери ритъма си и стигна до пълен обрат.

"Не мисля, че всеки ден ще играя най-добрия си мач, но съм щастлива, че успях да се справя. Важно е да използваш такива моменти, за да надграждаш“, коментира тя след срещата.

В следващия кръг канадката ще се изправи срещу Мадисън Кийс, която се наложи над Антония Ружич.

В друга среща от програмата Анастасия Потапова победи Кейти Боултър с 5:7, 6:4, 6:2 и си осигури двубой срещу Коко Гоф в следващата фаза на турнира в Париж.