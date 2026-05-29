Яник Синер след отпадането в Париж: Още сутринта не се чувствах добре, не бях в кондиция

Световният №1 призна за физически проблеми след драматичния обрат срещу Хуан Мануел Серундоло
Яник Синер говори откровено за причините за изненадващото си отпадане във втория кръг на ЧРолан Гарос“, където допусна обрат срещу Хуан Мануел Серундоло след 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.
Италианецът започна силно двубоя и контролираше събитията на корта, но при аванс от 5:1 в третия сет изпита сериозен физически спад, който се оказа решаващ за развоя на срещата.
"Още когато се събудих сутринта, не се чувствах добре. Не бях в кондиция и се опитвах да приключвам точките възможно най-бързо. В началото играта ми беше на ниво, но след това просто се блъснах в стена“, призна Синер.
Световният №1 допълни, че е изпитал замайване и сериозен спад в енергията:
"Чувствах се замаян, енергията ми спадна. В един момент просто не можех да намеря сили, въпреки че бях в добра позиция. Понякога се случват такива неща.“
Синер не потърси оправдания във външни фактори и отдаде проблемите си на натрупана умора: „Изиграх много мачове напоследък и нямах достатъчно време за почивка. Не спах добре и това оказа влияние. Не е заради времето – причината е в мен.“
Италианецът подчерта, че не иска да омаловажава успеха на съперника си: „Поздравявам Хуан Мануел, той игра много добре. Това е спортът.“
Отпадането е особено болезнено за Синер, който призна, че титлата в Париж е била основната му цел през сезона.