Яник Синер след отпадането в Париж: Още сутринта не се чувствах добре, не бях в кондиция

Яник Синер говори откровено за причините за изненадващото си отпадане във втория кръг на ЧРолан Гарос“, където допусна обрат срещу Хуан Мануел Серундоло след 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Италианецът започна силно двубоя и контролираше събитията на корта, но при аванс от 5:1 в третия сет изпита сериозен физически спад, който се оказа решаващ за развоя на срещата.

"Още когато се събудих сутринта, не се чувствах добре. Не бях в кондиция и се опитвах да приключвам точките възможно най-бързо. В началото играта ми беше на ниво, но след това просто се блъснах в стена“, призна Синер.

Световният №1 допълни, че е изпитал замайване и сериозен спад в енергията:

"Чувствах се замаян, енергията ми спадна. В един момент просто не можех да намеря сили, въпреки че бях в добра позиция. Понякога се случват такива неща.“

Синер не потърси оправдания във външни фактори и отдаде проблемите си на натрупана умора: „Изиграх много мачове напоследък и нямах достатъчно време за почивка. Не спах добре и това оказа влияние. Не е заради времето – причината е в мен.“

Италианецът подчерта, че не иска да омаловажава успеха на съперника си: „Поздравявам Хуан Мануел, той игра много добре. Това е спортът.“

Отпадането е особено болезнено за Синер, който призна, че титлата в Париж е била основната му цел през сезона.