Чете се за: 02:05 мин.
Сензацията е факт: Яник Синер напусна "Ролан Гарос" още във втория кръг

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 02:05 мин.
Загубата означава, че за първи път от 2023 години в турнирите от Големия шлем ще има шампион, различен от Яник Синер и Карлос Алкарас.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Сензацията е факт! Световният №1 Яник Синер отпадна във втория кръг на „Ролан Гарос“, след като допусна загуба с 2:3 сета от Хуан Мануел Серундоло. Италианецът водеше с 2:0 сета и 5:1 в третата част, след което получи мускулни проблеми, от които не успя да се възстанови до края на срещата. В крайна сметка Синер отстъпи с 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1;6 след три часа и половина игра на централния корт „Филип Шатрие“.

Загубата означава, че за първи път от 2023 години в турнирите от Големия шлем ще има шампион, различен от Яник Синер и Карлос Алкарас. Припомняме, че испанецът не е играл от началото на сезона на клей, като наскоро обяви, че ще пропусне и турнирите на трева.

Загубата на Синер слага край и на фамозната му серия от 30 последователни победи, която му осигури титлите от Мастърс 1000 турнирите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим.
Италианецът беше тотален фаворит и за титлата на „Ролан Гарос“, но стана жертва на жегата в Париж и тежките условия за игра в дневната сесия.

В следващия кръг Серундоло ще срещне победителя от двойката между испанеца Мартин Ландалусе и чеха Вит Коприва.

В други мачове, завършили до момента, американецът Лърнър Тиен победи аржентинеца Факундо Диас Акоста със 7:5, 4:6, 3:6, 7:6(4), 6:3 и ще се изправи срещу Флавио Коболи, който спечели с 6:4, 6:4, 6:4 срещу китаеца Ибин У.

Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг на квалификациите победи Григор Димитров, също е в третия кръг на основната схема след успех със 7:5, 7:6(1), 6:2 срещу германеца Ян-Ленард Щруф.

#Хуан Мануел Серундоло #Ролан Гарос 2026 #Яник Синер

