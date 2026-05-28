Александър Зверев премина лесно през втория кръг на Ролан Гарос

Александър Зверев продължи похода си към първа титла от Големия шлем с убедителна победа над чеха Томаш Махач във втория кръг на Ролан Гарос.

Германецът, поставен под №2 в схемата, ще се изправи срещу французина Кентен Алис в петък в битка за място във втората седмица на турнира Ролан Гарос, след като спечели с 6:4, 6:2, 6:2 в мач от нощната сесия на корт „Филип Шатрие“.

„Доволен съм, че съм тук. Чувствам се уверен в играта си и продължавам напред, надявам се отново да играя на този корт“, каза Зверев.

Махач, №43 в световната ранглиста, имаше проблеми с придвижването по корта и взе дълъг медицински таймаут във втория сет за лечение на левия си крак.

„Мисля, че за сет и половина играхме на много високо ниво. За съжаление, контузията наруши ритъма на мача. Радвам се, че го завърших в три сета“, добави Зверев.

Германецът се възползва напълно от ситуацията и демонстрира доминираща игра, като отрази единствения брейкбол срещу себе си и приключи мача за 1 час и 48 минути. Световният №3 е най-близо до първа титла от Големия шлем именно в Париж, като през последните пет години неизменно достига поне четвъртфинал.