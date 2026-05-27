Денислава Глушкова продължава напред в Сърбия, Каратанчева отпадна на старта

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 60 хиляди долара.

22-годишната софиянка демонстрира отлична форма и се наложи убедително над словенката Ела Плошник с 6:0, 6:1 за малко повече от час игра. Успехът затвърждава силното представяне на Глушкова, която през миналата седмица достигна до финала на турнир в Клагенфурт.

По-късно днес българката ще участва и в надпреварата на двойки, където в тандем с испанката Ана Хиралди Рекена ще се изправи срещу чехкините Барбора Палицова и Юлие Струплова. При успех двете ще срещнат поставените под номер 1 Лиа Каратанчева и Рашида МакАду.

В същото време другата българска представителка на сингъл Лиа Каратанчева отпадна още в първия кръг. Тя загуби от водачката в схемата Лола Радивойевич (Сърбия) с 2:6, 4:6 в двубой, продължил 78 минути.