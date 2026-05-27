Александър Василев стартира убедително в Сърбия и продължава напред

Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин започна участието си по впечатляващ начин, след като разгроми испанеца Карлос Хиралди с 6:1, 6:1 за едва 73 минути игра. Василев демонстрира пълен контрол върху двубоя и не остави никакви шансове на своя съперник.

В следващия кръг българският тенисист ще се изправи срещу осмия поставен в схемата Антон Аржанкин от Русия, което се очертава като по-сериозно предизвикателство.

Другият български представител в основната схема Джордж Лазаров не успя да премине първия кръг, след като отстъпи категорично на третия поставен Святослав Гулин с 1:6, 1:6.

В надпреварата на двойки Василев продължава силното си представяне, като в тандем със сърбина Стефан Попович достигна до четвъртфиналите. Българската двойка Джордж Лазаров и Радослав Шандаров отпадна още на старта.