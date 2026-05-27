Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Денислава Глушкова с експресна победа на старта на турнир в Сърбия

Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

денислава глушкова достигна финала двойки клагенфурт
Снимка: БТА
Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната софиянка постигна убедителна победа срещу Ела Плошник (Словения) с 6:0, 6:1 за малко над час на корта. Така Глушкова продължава силната си форма, след като стана вицешампионка в Клагенфурт (Австрия) през миналата седмица.

По-късно днес тя ще участва и в надпреварата при дуетите, където заедно с испанката Ана Хиралди Рекена ще се изправят срещу чехкините Барбора Палицова и Юлие Струплова. При успех Глушкова и Рекена ще играят срещу поставените под номер 1 Лиа Каратанчева (България) и Рашида МакАду (САЩ).

Каратанчева също ще играе в турнира на сингъл през днешния ден срещу първата в схемата Лола Радивойевич (Сърбия).

