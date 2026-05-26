Янаки Милев започна с победа на двойки на турнир в Италия

Българинът и партньорът му Лусио Рати продължават във втория кръг след убедителен успех в Градо

Българският тенисист Янаки Милев се класира за втория кръг на двойки на турнира на клей в Градо, Италия. В тандем с аржентинеца Лусио Рати, поставени под номер 2 в схемата, те постигнаха убедителна победа над представителите на домакините Алберто Мороли и Микеле Мекарели с 6:4, 6:2.

Милев и Рати демонстрираха стабилна игра и в двата сета, като реализираха ключови пробиви в заключителните геймове, с които затвориха мача за 73 минути.

В следващия кръг българо-аржентинската двойка ще се изправи срещу швейцарците Ларс Арегер и Никола Сен в опит да продължи успешното си представяне в надпреварата.

#тенис турнир в Италия #Янаки Милев

