Близки, приятели и колеги се сбогуваха за последно с гласа на тениса Тодор Попов

Близки, приятели и колеги изпратиха в последния му път гласа на тениса Тодор Попов.

Дългогодишният тенис коментар си отиде от този свят на 79-годишна възраст след кратко боледуване миналия петък. На поклонението пред тленните му останки присъства и Крум Савов.

Той до последно беше отдаден на тениса - неговата голяма професионална любов, и радваше зрителите с коментарите си.

Кариерата на Попов започва в БНТ и предаването "Всяка неделя", в което е продуцент. Впоследствие се насочва към коментаторството.

Отразявал е Олимпийски игри, световни първенства, както и всички големи тенис турнири.

Бивш състезател по тенис на маса и тенис на корт, както и световен и многократен държавен шампион за журналисти.