Пьотр Нестеров отпадна в квалификациия на турнир в Италия

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" във Виченца (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

23-годишният Нестеров отстъпи пред представителя на домакините Самуеле Пиери с 3:6, 4:6 след час и 43 минути игра.

Българинът допусна пробив още в първия гейм на двубоя, а след втори брейк в деветия Пиери спечели първия сет с 6:3. Във втората част националът изостана с пробив за 1:3, успя да изравни резултата при 3:3, но загуби подаването си в десетия гейм, а с това и срещата.

В турнира на двойки участие ще вземе Антъни Генов. Българинът ще партнира на Хуан Хосе Бианки (Венецуела), а в първия кръг двамата ще се изправят срещу третите поставени Тим Рюел (Германия) и Мик Фелдхеер (Нидерландия).