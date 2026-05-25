Александър Донски отпадна в квалификациите на турнир в Южна Африка

Българинът не успя да преодолее втория кръг на пресявките.
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Република Южна Африка с награден фонд от 63 000 долара.
27-годишният българин загуби в изключително оспорван мач от Стефан Вуич (Австралия) с 6:7(2), 7:6(5), 4:6 след 2:44 часа игра.
Първият сет премина без нито един пробив и логично беше решен в тайбрек, в който Донски отстъпи с 2:7 точки. Във втората част двамата тенисисти си размениха по един пробив до 1:1, а сетът отново стигна до тайбрек. Българинът изоставаше с 3:4, но спечели четири от следващите пет точки, за да изравни резултата в сетовете.
Третият и решителен сет беше решен от единствен пробив в десетия гейм в полза на Вуич.
Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Алек Бекли (Република Южна Африка). Донски и Бекли са поставени под номер 4 в схемата и ще стартират срещу Акира Сантилан (Япония) и Балуо Чжън (Китай).
Преди девет дни Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш (Португалия), след което се изкачи до рекордното в кариерата си 97-мо място в световната ранглиста при дуетите.