Тейлър Фриц отпадна сензационно още на старта на Ролан Гарос

Квалификантът Нишеш Басавареди шокира №7 в схемата, Жоао Фонсека стартира уверено в Париж

Тейлър Фриц отпадна сензационно още на старта на Ролан Гарос
Снимка: БГНЕС
Поставеният под номер 7 Тейлър Фриц се превърна в първата голяма изненада при мъжете на „Ролан Гарос“, след като отпадна още в първия кръг. Американецът загуби от сънародника си Нишеш Басавареди с 6:7(5), 6:7(5), 7:6(9), 1:6 в мач, който предложи оспорвани първи три сета, но завърши с категорично превъзходство на квалификанта.

Басавареди, който заема 156-о място в световната ранглиста, демонстрира стабилност в ключовите моменти и спечели първите два тайбрека. Фриц успя да се върне в мача, като измъкна третия сет след спасен мачбол, но в четвъртата част силите му не стигнаха. Квалификантът реализира два бързи пробива и затвори двубоя убедително, записвайки първа победа срещу играч от топ 10 в кариерата си.

В същото време поставеният под номер 28 Жоао Фонсека започна успешно участието си, след като победи Лука Павлович с 7:6(6), 6:4, 6:2. Бразилецът преодоля труден първи сет, в който спаси сетбол, а след това наложи контрол над срещата и без проблеми стигна до успеха.

Напред в турнира продължават още Якуб Меншик, който се наложи над Титуан Дроже, както и Дино Призмич, който очаква именно Фонсека във втория кръг. Турнирът в Париж започва с интригуващи резултати и обещава още изненади в следващите дни.

#Ролан Гарос 2026 #Тейлър Фриц

