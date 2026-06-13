Стефанос Циципас към Григор Димитров: Ти си феноменален спортист и още по-добър приятел

Гръцкият тенисист благодари на българина за гостоприемството и незабравимата атмосфера по време на демонстративния мач в София
Стефанос Циципас отправи емоционално послание към Григор Димитров след демонстративния двубой между двамата в София, завършил с успех за най-добрия български тенисист.
Гръцката звезда използва социалните мрежи, за да благодари на Димитров за поканата и организацията на събитието, което събра хиляди фенове в столицата.
"Каква незабравима вечер в София! Да споделя корта с теб, Григор Димитров, винаги е привилегия, но този път беше наистина специално. Благодаря, Гриша, за това, че си невероятен домакин, феноменален спортист и дори още по-добър приятел“, написа Циципас.
Двукратният финалист в турнири от Големия шлем подчерта и специалната атмосфера в залата, като определи вечерта като празник на тениса.
"Вечер, изпълнена със смях, прекрасни емоции и усещане за единство чрез тениса. Ти оживи българската публика и беше чест да изпитам тази магия заедно с теб. Благодаря ти за спомените, G-Unit“, добави гръцкият тенисист.
Демонстративният двубой между двамата предложи зрелищни разигравания и много настроение за феновете, а Димитров стигна до победата след шампионски тайбрек.
През следващата седмица българинът ще постави начало на сезона си на трева с участие на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин, докато Циципас ще се включи в надпреварата от категория ATP 500 в Хале.