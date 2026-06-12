Григор Димитров: Благодаря, че споделяте тези моменти с мен

Григор Димитров не скри емоциите си след победата над Стефанос Циципас в благотворителния тенис спектакъл в София. Българинът призна, че преживяното пред родна публика е сред най-ценните моменти в живота му през последните години.

След успеха с 6:3, 1:6, 10:7 в шампионския тайбрек Димитров благодари на феновете за подкрепата и подчерта колко много означава за него да усеща обичта на българската публика.

"Всеки минава през различни моменти, но това са моментите, които значат най-много за мен. След толкова години да видя подкрепата и да я усетя, означава много за мен. Винаги съм бил горд българин и продължавам напред. Благодаря, че споделяте тези моменти с мен“, заяви развълнуваният Димитров.

Той отправи специални благодарности и към своя съперник Стефанос Циципас, който прие поканата да участва в събитието, както и към всички, подкрепили благотворителната инициатива.

"Благодарен съм на Стефанос, че е с нас. Много добро момче, наистина. Продължаваме“, добави българинът.

В заключение Григор Димитров призна, че ще запомни дълго вечерта в столицата.