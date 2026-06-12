Григор Димитров надви Стефанос Циципас в тенис спектакъл пред препълнени триубни

Григор Димитров записа втора поредна победа в благотворителен тенис спектакъл в София. След успеха срещу Новак Джокович през 2024 година, най-добрият български тенисист този път надделя над Стефанос Циципас пред препълнената "Арена София“.

Димитров се наложи с 6:3, 1:6, 10:7 в супертайбрека след повече от час игра, изпълнена с атрактивни разигравания, настроение и много усмивки както на корта, така и по трибуните.

Още в началото на двубоя българинът демонстрира отлична форма и затрудни съперника си с агресивни ретури. В типичния за подобни демонстративни срещи дух Григор не пропусна да се пошегува и със съдийския екип, което предизвика аплодисментите на зрителите.

Срещата оправда очакванията за истинско шоу между двама от най-популярните тенисисти на Балканите. Ден по-рано Димитров и Циципас обещаха на феновете специални разигравания и атрактивен тенис, а на корта напълно изпълниха обещанието си.

Финалът на вечерта също донесе много емоции. По подобие на благотворителния мач с Новак Джокович, в последните разигравания участие взеха и деца от публиката, които имаха възможност да се докоснат до своите идоли и да станат част от спектакъла.

Така столицата отново се поклони пред класата на Григор Димитров, който за пореден път превърна тениса в истински празник за българските спортни фенове.