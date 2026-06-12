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Григор Димитров: Фондацията ми е страст, искам да помагам още повече на българските деца

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Спорт
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Най-добрият български тенисист и Стефанос Циципас споделиха очакванията си за демонстративиня мач в София.

Григор Димитров
Снимка: БТА
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече "много специален момент" демонстративния мач срещу Стефанос Циципас (Гърция).

Демонстративният двубой ще се проведе в "Арена 8888”, а преди него хасковлията благодари на колегата си за присъствието и обяви какво му предстои в обозримо бъдеще.

"Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този мач, това винаги ми е било страст и винаги ме движело напред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството, това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца. Всяка година искам да правя такива мачове, те помагат на каузата ми и помагат на България. Ние със Стефанос сме от съседни държави и имаме много общи неща. Радвам се, че успяхме да го осъществим", каза Димитров.

Гъркът разказа за приятелството си с Димитров.

"Благодаря на Григор за поканата, винаги съм му се възхищавал, защото той е в Тура повече години от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите съседни държави тенисът не е №1 сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините", каза Циципас.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

27-годишният Циципас има 12 титли на сингъл в кариерата си в Тура на АТP. Той е финалист в два от турнирите от Големия шлем - на "Ролан Гарос" в Париж през 2021 година и на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн през 2023 година.

34-годишният Димитров е шампион на Финалния турнир на АТP през 2017 година и има девет трофея в кариерата си поединично.

Българинът призна, че целта му е да изиграе повече мачове и следващата седмица ще участва на "Чалънджър" в Дъблин.

"Ще играя на "Чалънджър" в Дъблин, искам да играя възможно най-много на трева. Не е ясно дали ще получа "уайлд кард" на Уимбълдън, за мен по-важното е да остана позитивен и да натрупам нужните мачове и победи", допълни българинът.

Двамата са се срещали общо осем пъти в професионалната верига, като Циципас води с 6:2 победи.

Очаквайте подробности!

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# Григор Димитров

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