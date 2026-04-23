Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Стефанос Циципас в демонстративен двубой в София. Събитието ще се проведе на 12-ти юни в зала „Арена 888“, като организаторите очакват близо 12 000 зрители да гледат на живо тенис срещата.

Събитието ще се проведе под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. Основен организатор е един от спонсорите на Григор Димитров.

„Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“ и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Продажбата на лимитиран брой билети ще стартира на 4 май в мрежата на eventim.bg“, съобщиха организаторите.

Това ще бъде втори демонстративен двубой на Григор Димитров в София за по-малко от две години, след като през есента на 2024 г. тенисистът ни се изправи срещу Новак Джокович.