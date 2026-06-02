Иван Иванов продължава рекордния си престой като лидер в световната ранглиста при юношите

Иван Иванов започна 47-ата си поредна седмица като №1 в световната ранглиста по тенис за юноши. Българският талант оглави класацията на 14 юли 2025 година, след като спечели титлата на Уимбълдън.

Два месеца по-късно Иванов триумфира и на US Open, а натрупаният точков актив му позволява да запази първото място, въпреки че последният му мач при юношите беше през септември.

17-годишният тенисист е едва вторият българин след Григор Димитров, достигал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като №1 вече е най-дългият за български състезател в историята.

В момента Иванов се подготвя усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от Големия шлем. Той получи покана от организаторите на „Уимбълдън“ за квалификациите, а преди това ще участва на "Чалънджър“ турнира в Дъблин от 15 до 20 юни.

Следващата седмица Иван Иванов ще бъде и сред финалистите за наградата "Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща.